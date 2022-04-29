Норвегія закриває свої кордони і порти для російських вантажівок і суден. Країна приєдналася до санкцій, введених Європейським союзом після вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас російські рибальські судна, які часто вивантажують свій улов в портах на півночі Норвегії, отримають звільнення від санкцій.

Прикордонна станція Стурскуг на кордоні між Норвегією і росією буде закрита для перевезення всіх товарів, перерахованих в список санкцій ЄС.

Міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що норвезький Арктичний архіпелаг Шпіцберген, який діє відповідно до договору 1920-х років, що дозволяє розширений доступ, також буде звільнений від санкцій.