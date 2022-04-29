Норвегія закрила порти для російських суден та кордон для вантажівок [ Редагувати ]
Норвегія закриває свої кордони і порти для російських вантажівок і суден. Країна приєдналася до санкцій, введених Європейським союзом після вторгнення росії в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
Водночас російські рибальські судна, які часто вивантажують свій улов в портах на півночі Норвегії, отримають звільнення від санкцій.
Прикордонна станція Стурскуг на кордоні між Норвегією і росією буде закрита для перевезення всіх товарів, перерахованих в список санкцій ЄС.
Міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що норвезький Арктичний архіпелаг Шпіцберген, який діє відповідно до договору 1920-х років, що дозволяє розширений доступ, також буде звільнений від санкцій.
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