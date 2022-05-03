Парламент Естонії 3 травня, розгляне пропозицію уряду про відкликання підпису під договорами про сухопутні та морські кордони з росією. Про це повідомляє "Комменсант".

Договори були підписані 18 лютого 2014 року. Законопроект, який пропонує відмовитись від визнання кордонів, був представлений опозицією наприкінці лютого.

По завершенні окупації та відновлення незалежності територія Естонії та сухопутний кордон de jure на основі правонаступності відновлюється такими, як це передбачено в Тартуському мирному договорі.

Тартуський (Юр'євський) мирний договір було укладено 1920 року. За ним РСФСР передала Естонії частину територій Ленінградської та Псковської областей. У 1940 році Естонія увійшла до складу Радянського Союзу, і договір, на думку російської сторони, втратив чинність.

Між Естонією та Росією немає юридично оформленого державного кордону. У 2005 році країни підписали прикордонний договір. Естонія під час ратифікації цього документа включила до преамбули згадку про дієвість Тартуського мирного договору.

Росія вважає, що договір 1920 року не має юридичної сили, тому вирішила відкликати свій підпис. 2014 року глави МЗС двох країн підписали новий договір, але він досі не ратифікований.

Нагадаємо, що Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці й одноразові гранатомети.