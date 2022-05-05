Перше, друге та компот. І все за 45 гривень. У Рівному запрацювала соціальна їдальня. Її відкрили спеціально для переселенців. Місто вже прийняло майже п'ятнадцять тисяч біженців з регіонів, де йдуть бойові дії. Тож чим годують і чи смачно - дізнавалися наші кореспонденти.

Це в нас борщ український, вінегрет, рис з овочами, одбивна, хліб і компот.

Помічниця кухаря Марія показує нам комплексний обід. Він коштує 45 гривень. За таку ціну страви на вибір.

Оксана Олійник, підприємиця:

Картопля пюре, котлета, відбивна на вибір, можна гуляш свинний. Салат. Це може бути капуста свіжа або капуста квашена, або бурячок. Ну ще входить хлібчик, перше. Стараємось смачно, як вдома.

Раніше на цій кухні у шкільній їдальні підприємиця Оксана разом з кухарями готували страви для учнів. Тепер тут готують обіди для переселенців.

Андрій Нагорний, директор школи-ліцею №2 міста Рівного:

Відкрили соціальну їдальню для біженців, для переселенців, для людей, які проживають в місті Рівному, але хочуть скористатися харчуванням, поїсти смачно, недорого.

Їжа дуже смачна. Все смачне - салат, рис.

Одинадцятирічному Ярославу з Ірпеня обід по-рівненськи сподобався. Каже, так смачно давно не їв. Його з братом війна застала на Чернігівщині. Хлопці гостювали там у бабусі.

Ярослав Махнітко, переселенці з Ірпеня:

Коли був перший день війни, бабуля наша дуже боялася, а потім через деякий час, як я грав в комп'ютері - проїжджала колона російської техніки повз спиртзавод. Дуже багато було. І добре, що поїхали далі потім вдалині чули вибухи.

У той час батьки Ярослава та Богдана були в Ірпені.

Юрій Махнітко, переселенець з Ірпеня:

Через романівський міст. Нам ще пощастило того, що це був останній день, коли місто було вільне, а потім приїхали сюди.

Наталія Махнітко, переселенка з Ірпеня:

Ми тільки відійшли від того, що відбувалося в Ірпені. Того, що ми 5 березня там уже була колона - встигли ще якось добраться до Романівки. Того, що зайшли вже танки, вже 6 березня - було не можна вибратися.

Зараз вся сім'я разом - оселилися у Рівному. Вони в безпеці. А пообідати приходять до соціальної їдальні. Кажуть, ціни тут по кишені. Нині у Рівному оселилися майже п'ятнадцять тисяч людей, які втекли від війни. Гарячі обіди для людей готують за міський кошт.

Олександр Третяк, міський голова Рівного:

Ми за міські кошти, скільки могли стільки харчували й ще продовжуємо харчувати їх в місцях їхнього проживання. Це по всіх гуртожитках, але ми розуміємо, що не завжди ми будемо це робити, тому що обмежені фінансові можливості.

Проєкт лише запустили, тому відвідувачів у їдальні поки небагато. Але кухарі кажуть - усі, хто тут обідав - обов'язково повертаються. Рекомендує їсти тут і сім'я Махнітко. Але попри смачну їжу - ірпінці хотіли б якнайшвидше накрити стіл вдома після перемоги.