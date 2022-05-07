Окупанти влаштували авіаобстріл Сумщини [ Редагувати ]
Окупанти влаштували авіаобстріл Сумщини, поранено українського прикордонника. Про це заявив голова Сумської обласної ОВА Дмитро Живицький.
Території Миропільської та Хотінської громад з повітря обстріляла ворожа російська авіація. Це трапилося сьогодні, 7 травня, пообіді, ракетами "повітря - земля". Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України.
"Повітряна тривога триває, загроза обстрілів і авіаударів лишається! Будь ласка, перебувайте в укриттях", - пише Живицький.
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