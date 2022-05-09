Окупанти поновили штурм "Азовсталі" [ Редагувати ]
На фоні параду до 9 травня, який окупанти організували в Маріуполі, навколо "Азовсталі" продовжують точиться бої. Наразі російські військові намагаються перекрити всі шляхи відходу українським військовим.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
"Сьогодні росіяни зосередились на підриві моста, по якому йшла евакуація, намагаючись максимально відрізати наших захисників від можливості виходу. Пекло продовжується", - розповів він.
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