США скасували мита на українську сталь [ Редагувати ]
США скасували мита на українську сталь і вироби з неї. Йдеться про обмеження, які у 2018 році ввела адміністрація колишнього американського президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко в Facebook.
"США скасували мита на українську сталь і вироби зі сталі", - написала Свириденко.
За її словами, оголошення про скасування мит зробила міністр торгівлі США Джина Раймондо. Як зазначила віцепрем'єр, робота над скасуванням цих обмежень тривала кілька років.
"Мова йде про зупинку дії 25% мит, введених у 2018 році адміністрацією Трампа", - уточнила Свириденко.
по темі
В неділю, 8 травня, Сполучені Штати Америки (США) повернули своїх дипломатів до посольства в Києві
Сполучені Штати Америки бачать мало ознак того, що переговори між рф і Україною "проходять плідно", оскільки війна досі триває
Спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі розкрила теми, які обговорила з президентом України Володимиром Зеленським під час свого сьогоднішнього візиту до Києва
Міністр оборони США Ллойд Остін розповів про важливість у протистоянні українських військових російському вторгненню в боях на Донбасі мати зброю, здатну бити на далекі відстані
Міністерство закордонних справ росії направило США ноту протесту з вимогою припинити постачати озброєння Україні