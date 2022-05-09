З Херсона виїхали близько 45% жителів, з області - кожен п'ятий - ОВА [ Редагувати ]
За час російської окупації з Херсона виїхали близько 45% жителів. А з Херсонської області - кожен п'ятий.
Про це повідомляє в інтерв'ю начальник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.
"За попередніми підрахунками, з березня тільки з Херсона виїхало близько 45% осіб, з області - кожен п'ятий. Це катастрофічна цифра", - зазначив він.
За його словами, окупанти займаються мародерством, вбивствами і насильством, тому мирні жителі вимушено залишають дама.
"Жити в нестерпних умовах, які створили рашисти, дуже важко і небезпечно. На жаль, офіційних зелених коридорів окупанти не дозволяли робити, тому люди, ризикуючи своїм життям, самостійно виїжджали, організовуючись в колони", - додав Лагута.
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