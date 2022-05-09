За час російської окупації з Херсона виїхали близько 45% жителів. А з Херсонської області - кожен п'ятий.

Про це повідомляє в інтерв'ю начальник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

"За попередніми підрахунками, з березня тільки з Херсона виїхало близько 45% осіб, з області - кожен п'ятий. Це катастрофічна цифра", - зазначив він.

За його словами, окупанти займаються мародерством, вбивствами і насильством, тому мирні жителі вимушено залишають дама.

"Жити в нестерпних умовах, які створили рашисти, дуже важко і небезпечно. На жаль, офіційних зелених коридорів окупанти не дозволяли робити, тому люди, ризикуючи своїм життям, самостійно виїжджали, організовуючись в колони", - додав Лагута.