Армії допомагає волонтерка, яка пережила Другу Світову війну [ Редагувати ]
Свідків Другої Світової війни щороку дедалі менше, адже час безжальний. Але моєму колезі Юрію Куцому вдалося поспілкуватися з такою людиною. На початку Другої Світової героїні його матеріалу було лише чотири роки. Зараз - 85. Але вік не заважає їй усіляко допомагати - українській армії.
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