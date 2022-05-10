У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентина Резніченко у Telegram.

З 10 травня обмеження на пересування діятимуть на годину менше.

Відсьогодні (комендантська година - ред.) діятиме з 23:00 до 05:00.

До свого посту Резніченко прикріпив копію розпорядження Про зміну часу комендантської години в області. У ньому зазначається, що в цей період забороняється перебування на вулиці та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток.