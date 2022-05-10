У Дніпропетровській області змінили комендантську годину [ Редагувати ]
У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентина Резніченко у Telegram.
З 10 травня обмеження на пересування діятимуть на годину менше.
Відсьогодні (комендантська година - ред.) діятиме з 23:00 до 05:00.
До свого посту Резніченко прикріпив копію розпорядження Про зміну часу комендантської години в області. У ньому зазначається, що в цей період забороняється перебування на вулиці та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток.
по темі
У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину
На 9 травня в Одесі вирішили повторити досвід 2 травня та оголосили цілодобову комендантську годину
Минуле, яке нищить. Радянський спадок, він не лише щомиті нагадує про ті часи, але й виконує певну пропагандистську функцію. Тож аби про "совєти" та російський спадок - нічого не нагадувало, у Дніпрі взялися за велику чистку.
4 травня окупанти влаштували обстріл Дніпропетровської області, пошкодивши понад два десятки житлових будинків
У середу, 11 травня, міська рада Харкова проголосує за перейменування московського проспекту