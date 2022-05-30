У Черкасах водолази ДСНС навчають собаку рятувати людей [ Редагувати ]
Рятувальниця Найда - нова улюблениця українців. Ще одна собака за кількістю прихильників готова конкурувати з відомим розміновувачем Патроном.
У Черкасах водолази державної служби з надзвичайних ситуацій навчають собаку рятувати людей. Її взяли з місцевого притулку для охорони території, та коли побачили, як Найда любить воду, вирішили розвивати ці здібності. Як це відбувається - дивіться самі.
Спочатку ігри у воді, а потім - пробний заплив. Найда тренується за щільним графіком.
Після такої розминки, рятувальне коло собака має транспортувати до берега вже з людиною.
Давай, давай, молодец, молодец, умничка.
Рятувальники й не сподівалися на таку помічницю - Найду обрали серед сотні інших собак місцевого притулку для охорони території. Та коли помітили її любов до води, вирішили тренувати. Розпочали із простих завдань.
В'ячеслав Левченко, рятувальник:
В неї круг - це мішень, вона бачить і повинна повернути на те місце, откуда вона пригнула, ще з лодки не відпрацьовували, но з берега робить добре. Брали, як охоронну на територію, а ще буде може людей спасать.
Разом з тим привчають собаку до човнів та катерів, щоб помічниця комфортно почувалася не лише на березі.
За кілька тижнів собака вже має перші результати, хоча не всі команди Найда виконує одразу. І причина проста.
Вадим Василенко, водолаз-рятувальник:
Взагалі собаки привикають до одного хазяїна і слухаються одного, а в нас же постійно різні, але вона одразу як приходиш на роботу, заступаєш і вона довольна вибігає, що знову прийшли, побачила нас.
Хоч це лише старт кар'єри, Найда вже отримала свою порцію народної любові й популярності. Радіють і зооволонтери. Згадують - Найду забрали із покинутого будинку і соціалізували, перш ніж прилаштувати у хороші руки.
Валентина Калініна, зооволонтерка:
На примере найды нам очень хочется, чтобы люди понимали, что животные с приюта и улицы - это не второсортные собаки, что они тоже умные, красивые, могут быть хорошими друзями, верными и охранниками.
Найда має усі шанси отримати статус рятувальниці, щоправда, після екзаменів.
Юлія Норовкова, речниця ДСНС України у Черкаській обл.:
Все вирішить фінальний іспит чи здасть вона його чи ні, будемо оцінювати, як справжнього водолаза - чіткість, якість виконання команди, і тоді приймемо рішення чи зможе вона нести службу в нашому підрозділі.
А поки Найда із задоволенням пірнає у воду.
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