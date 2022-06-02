ЗСУ збили російський дрон-камікадзе [ Редагувати ]
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади збили високоточний російський безпілотник Куб-БЛА. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що безпілотник розроблений концерном Калашников та був уперше представлений у 2019 році. Він може зависати в повітрі та атакувати ціль вертикальним пікіруванням.
Апарат ще називають дроном-камікадзе, тому що після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає на потрібний момент і вибухає.
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