Румунія більше не братиме участі у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", а також подасть до суду на Європейський мовний союз (EBU). Таку заяву зробив гендиректор Румунського телебачення (TVR) Дан Туртуріке на комісії з культури Палати депутатів, передає "Радіо Румунії".

Його обурило те, що на "Євробаченні" в італійському Турині були анульовані оцінки румунського журі та передані українському гурту Kalush Orchestra.

Для мене вся ця історія зрозуміла: ми подаємо до суду на Європейський мовний союз і йдемо з Євробачення.

Водночас Румунія не планує псувати стосунки з EBU. Туртуріке заявив, що "це потрібно зробити дуже уважно і розумно, щоб досягти репарації".

На "Євробаченні-2022" організатори змінили результати національного журі Азербайджану, Грузії, Польщі, Румунії, Сан-Марино, Чорногорії. Зрештою бали, які члени румунського журі віддали Молдові, відійшли Україні, завдяки чому хіп-хоп гурт Kalush Orchestra виграв конкурс з піснею "Стефанія".