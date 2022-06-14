"На наших руках кров": Арнольд Шварценеггер закликав відмовитися від російського газу та нафти (відео) [ Редагувати ]
Відомий бодибілдер, актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер виступив на кліматичному саміті Austrian World Summit у Відні.
74-річна зірка закликав європейські країни відмовитись від купівлі російських енергоносіїв, оскільки ці "криваві гроші" йдуть на фінансування війни росії в Україні.
Ми всі налякані картинкою, яку нам щовечора показують у новинах. Але давайте будемо чесні самі з собою. Ті 1300 ракет, які Росія запустила до українських міст у перші два місяці війни, коштували 7,7 мільярда євро. Здається, що це багато. Але ж саме Європа заплатила Росії 44 мільярди євро за паливо.
Звичайно, росіяни засмучені своїми втратами серед вояків і такою кількістю техніки, танків, літаків і всього цього. Але вони заспокоюють себе: "Принаймні, не ми оплачуємо цю війну. Європейці нам надсилають гроші. Це вони платять за війну.
Незалежно від того, що ви думаєте з цього приводу, на наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну. Не треба брехати самим собі. У нас уже є все необхідне для того, щоб відмовитися від палива. А тепер є і моральний борг використовувати ці технології.
"Мы финансируем войну", - эмоционально говорит Арнольд Шварценеггер. Он обрушился с критикой на Европу за то, что она покупает нефть и газ у России на фоне войне в Украине pic.twitter.com/tMqvX2I0RB— DW на русском (@dw_russian) June 14, 2022
Це не перше звернення Шварценеггера, присвячене війні в Україні. Раніше він закликав зупинити російське вторгнення.
Нагадаємо, що за перші 100 днів війни росія заробила $98 млрд на експорті газу та нафти.
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