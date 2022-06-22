Справжнє пекло влаштовують росіяни жителям Харкова. Уже кілька днів поспіль рівно о 23-й з території Бєлгорода по місту б'ють "Іскандери". А вдень - вбивають харків'ян з артилерії. Сьогодні в обід у Харкові загинули п'ятеро людей, одинадцять зазнали поранень. Серед іншого, окупанти руйнують навчальні заклади. У ніч проти понеділка знищили будівлю зоо-ветеринарної академії під Харковом, а також професійний ліцей залізничного транспорту в Люботині. Цієї ночі - дві крилаті ракети вдарили по житлово-комунальному коледжу в обласному центрі. Наслідки бачила Світлана Шекера.

Близько 23- ї години харків'яни почули два потужних вибухи.

Ніна, жителька Харкова:

Взрыв такой был, что окна пооткрывались в доме. Звери, звери просто и всё. Нелюди. Фашисты.

Охоронці коледжу - саме вечеряли в сусідньому приміщенні.

Василь, охоронець:

Бахнуло. Начали прятаться. А когда успокоилось, выбежали на улицу, ну всё. Разрушено и гриб. Это не первый прилет. После первого прилета мы уже отстроились. Осталось только окна повставлять. Ну а теперь уже ничего мы там не отстроим. Такие вот дела.

Після влучання ймовірно крилатої ракети спалахнула пожежа.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській області:

Відсотків на 40 5-поверхова будівля зруйнована, безпосередньо на п'ятому поверсі сталася пожежа. 60 квадратних метрів. Протягом години пожежа була повністю ліквідована. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Від влучання пошкоджені головний корпус коледжу та гуртожиток. Директор закладу каже, тут навчалося тисяча студентів. Вчилися азам житлово-комунального господарства. І вже у вересні мали надію розпочати заняття офлайн.

Віктор Лук'янов, директор коледжу:

Основатєльно пошкоджено дві будівлі. Гуртожиток номер 8 і головний корпус. Критично. Де проводити заняття для студентів? Ми планували з 1 вересня розпочати навчальний процес офлайн. І жити ніде. Два рази прилетіло. Я не можу сказати. Надо у агресора спитати чому нам така доля досталасяю. За що нам така доля досталася.

Співробітники ДСНС розбирають завали. Піротехніки та сапери працюють на місці, щоб знайти уламки ворожої ракети. В поліції кажуть, у навчальному закладі не перебувало жодного військового.

Володимир Тимошко, начальник Головного управління поліції Харківщини:

У них мета одна - знищення, повне знищення. Треба вже відходити від поняття війни в плані захвату території. В них мета знищення населення як такого. Це геноцид, а не тероризм. Дещо інше поняття.

Директор навчального закладу в розпачі - корпус доведеться будувати заново. Пошкоджена будівля відновленню не підлягає.