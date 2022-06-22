Фінляндія десятиліттями готувалася до можливого російського нападу і готова воювати, якщо це станеться. Про це свідчить заява командувача Силами оборони Фінляндії, генерала Тімо Ківінена, повідомляє Reuters.

Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться там (в Україні - ред.), із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації.

Генерал також підкреслив, що його країна створила значний арсенал, але вирішальним є мотивація фінів та додав, що навіть після вступу до НАТО основну відповідальність за оборону Фінляндії, як і раніше, нестиме вона сама.