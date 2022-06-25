Викрадали людей через житло: у Харкові судитимуть банду злочинців [ Редагувати ]
У Харкові судитимуть учасників злочинного угрупування, які займались викраденням громадян задля заволодіння їхнім житлом. Про це повідомляє Нацполіція.
- Організувала діяльність угруповання місцева мешканка.
- У спільники залучила четверо осіб з кримінальним досвідом - крадіжки, грабунки, шахрайства та угони.
Угруповання "спеціалізувалося" на викраденні громадян - незахищених верств населення - задля заволодіння їхнім житлом. Погрозами та фізичним насильством вони примушували потерпілих переоформити на них нерухомість
У жовтні 2021 року у Харкові оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції та слідчі слідчого управління затримали зловмисників. У ході слідства було встановлено їхню причетність до заволодіння трьома помешканнями громадян.
Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно 5-ти осіб за погодженням з Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду.
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