Десантники показали, як знищили автоколону окупантів (відео) [ Редагувати ]
Десантники використовують реактивну артилерію для знищення російських військ. Захисники показали, як ліквідували ворожу автомобільну колону.
Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.
На кадрах показана робота реактивно-артилерійського підрозділу 95 окремої десантно-штурмової бригади. Військові за допомогою реактивної артилерії знищили колону автомобільної техніки з боєкомплектом російських окупантів.
по темі
Російські війська обстрілюють позиції українських військ в районі Лисичанська. Ворог веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу. Наступ противника у напрямку Лоскутівка - Лисичанський желатиновий завод ЗСУ зупинили та змусили окупантів відійти
Половина російських ракет, які вона застосовує проти України, вироблялися ще за радянських часів
У четвер, 30 червня, було опубліковано відео вибиття російських окупантів зі Зміїного
У четвер, 30 червня, українські захисники звільнили село Потьомкіно
29 червня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських військ за різними напрямками, знищуючи живу силу і техніку ворога