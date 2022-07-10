Відома астролог Рубіна Цибульська розповіла, яка доля чекає на Україну в липні 2022 року. Пророкуванням астроексперт поділилася у своєму YouTube-каналі.

Так, липень буде дуже напруженим і гарячим, страх і втома людей досягнуть максимуму. На жаль, віра у перемогу ослабне. Люди будуть поводитися агресивно, будуть засуджувати один одного.

Військові дії в цьому місяці будуть активні, як ніколи. Багато руйнувань, пожеж, жертв... ЗСУ ведуть підготовку до рішучого і доленосного бою. Буде приходити допомога союзників, а в кінці місяця противник трохи заспокоїться.

А вже в серпні очікуються дуже активні дії з боку ЗСУ, ворог буде не встигати залишати території. Серпень і вересень - це час потоку допомоги від іноземних союзників. Плани ворогів впадуть, вони не отримають бажаного.

Астролог каже, що росія буде завдавати все літо хаотичних ударів. І липень, і початок серпня будуть дуже небезпечними.