Астролог назвала найкривавіший період для України [ Редагувати ]
Відома астролог Рубіна Цибульська розповіла, яка доля чекає на Україну в липні 2022 року. Пророкуванням астроексперт поділилася у своєму YouTube-каналі.
Так, липень буде дуже напруженим і гарячим, страх і втома людей досягнуть максимуму. На жаль, віра у перемогу ослабне. Люди будуть поводитися агресивно, будуть засуджувати один одного.
Військові дії в цьому місяці будуть активні, як ніколи. Багато руйнувань, пожеж, жертв... ЗСУ ведуть підготовку до рішучого і доленосного бою. Буде приходити допомога союзників, а в кінці місяця противник трохи заспокоїться.
А вже в серпні очікуються дуже активні дії з боку ЗСУ, ворог буде не встигати залишати території. Серпень і вересень - це час потоку допомоги від іноземних союзників. Плани ворогів впадуть, вони не отримають бажаного.
Астролог каже, що росія буде завдавати все літо хаотичних ударів. І липень, і початок серпня будуть дуже небезпечними.
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