На Львівщині почали ремонтувати гуртожитки для переселенців [ Редагувати ]
На Львівщині розпочали ремонтувати старі гуртожитки, аби там поселити біженців, які зараз живуть у школах та дитсадках. Таких в області 14 будівель. Це переважно багатоповерхівки, які пустували десятки років.
Та чи встигнуть до початку нового навчального року - Христина Гашенко з'ясовувала.
Олена з синами живе на Львівщині вже більш як три місяці. Приїхали з Харкова. Там, ховаючись у підвалах житлового масиву Салтівка, витримали вісім днів війни.
Олена Попова, переселенка з Харкова:
Нас було 15 осіб, друзі, знайомі сусіди, без води без газу без світла. Два градуси тепла. Безперервно були обстріли, міни, артилерія.
Львівщина зустріла гостинно - жінці з синами запропонували пожити у студентському гуртожитку в місті Дрогобич.
Дивіться наш блок де ми мешкаємо з перших днів, проходьте. Наша кімната. Двоє дітей один дорослий спить. У нас тут є все.
Та з першого вересня у цей гуртожиток мають повернутися студенти. Жінка готується переселятися в інший, і вже на триваліший час.
Олена Попова, переселенка з Харкова:
Я виїхати до зими не планую. Я розумію, що це все затягнеться, тому ми до нового року, а там будем дивитися, щоб наші почали відтісняти назад.
Та повертатися жінці з дітьми нема куди. Її квартири у Харкові - більше нема.
Олена Попова, переселенка з Харкова:
Зруйнували на 4-5 день. Сім прильотів, він, скажімо так, склався як карточний домік. Квартири повигорали й вертатися нікуди. Якщо повертатися, то буду шукати якусь зйомну квартиру, може хтось приютить.
Зі сльозами про свій дім згадує і Надія Руденко з Харківщини.
Надія Руденко, переселенка з Харківської обл.:
Важко у 70 років кинути свій дім, виїхати. Все було, і робота була, і жити було де, все було і діти, і внуки, а тепер немає нічого. Куди вертатися туда - не знаємо, до сих пір бомблять і бомблять.
Для таких переселенців, як Олена та Надія Михайлівна, взялися лагодити старий гуртожиток.
Вперше за час існування гуртожитку, а це понад 50 років, тут замінюють сантехніку, електромережі. Штукатурять стіни.
Володимир Думич, відповідальний за розселення переселенців у гуртожитку:
Раніше - це кімната була бібліотека, а зараз ми обладнаємо в житлову кімнату, тут проводяться ремонтні роботи, проводиться світлокомунікація.
Гуртожиток ремонтують і місцеві будівельники, і чоловіки зі сходу України.
Ми наносимо фактуру, валиком, така файна стінка получається, далі теж натяжна стеля. Я буду робити.
Олег родом із селища Станиця Луганська. Перед війною переїхав до Харкова. Коли російські військові почали обстрілювати місто - прихисток знайшов у рідних, в Одесі. Там пішов працювати до будівельної фірми. Керівництво й відрядило на роботу на Львівщину.
Олег, будівельник:
Я думаю, що для когось роблю знову добро, хтось заїде і буде файний ремонт такий і все буде добре.
У цій багатоповерхівці планують поселити майже 400 біженців. Загалом по області готують до заселення 13 подібних об'єктів. І всі роботи мають завершити до початку вересня.
Вадим Табакера, заступник директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації:
Станом на сьогодні 54 мільйони з обласного бюджету було виділено на відновлення і це дасть можливість додатково розмістити одну тисячу 200 людей в цих закладах.
На Львівщині у школах, садках та гуртожитках - живуть понад 100 тисяч переселенців. З них 50 тисяч - чиновники планують частково розмістити у модульних містечках і в будинках, які ще зводять. Для решти - мають намір викупити квартири у місцевих багатоповерхівках.
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