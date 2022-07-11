Тридцять чотири нальоти російської авіації. І це тільки за минулу добу! Ворог свідомо б'є по житловим кварталам та мирним мешканцям. І цей терор давно перейшов усі межі - заявив президент у вечірньому зверненні. І повідомив, що найближчими тижнями проведе переговори, які сприятимуть покаранню російських воєнних злочинців. Звернеться Володимир Зеленський не лише до європейських країн, а й до держав Азії, Африки та Латинської Америки.

Тим часом співпраця з міжнародними партнерами триває й на соціальному фронті. Йдеться про відбудову знищеної російськими ракетами інфраструктури. Так, 43 будівлі на Рівненщині допоможе відновити Ірландія. За що візьмуться першочергово - дізнавалася Сніжана Сидорук.

Скло повилітало. В одних рамах одна сторона, в других рамах, звичайно, дві аж. Є такі вікна, в яких пошкоджено навіть раму.

У цьому ліцеї найбільше дісталося третьому поверху. Дев'ять вікон вибило ударною хвилею від ворожої ракети, яку рашисти кинули на село ще наприкінці березня. Звідси до епіцентру авіаудару понад два кілометри, та шибки все одно не витримали.

Олена Колода, директорка ліцею:

Було п'ять ракетних ударів по нашому населеному пункту. Це було дуже відчутно, двигтіли стіни будівель, було страшно, звичайно.

Вибиті шибки затягнули плівкою. Коштів на заміну вікон у закладу просто немає.

Олена Колода, директорка ліцею:

Ми підраховували збитки. Ми брали ціну одного вікна. Вона приблизно до десяти тисяч. Ну і 90 з чимось тисяч. У нас таких коштів непередбачено.

Комин розламало, розбило тут шиферини й он ви бачите є незасклені вікна, забиті целофановою плівкою. І були тут замінені, бачите, в том під'їзді - двері. Двері теж виломало.

Цей багатоквартирний будинок теж постраждав від авіаудару. Сюди прилетіли уламки ракети. Степан каже, йому пощастило, бо на момент прильоту був не вдома. Коли повернувся - житло не впізнав.

Степан, мешканець будинку:

Відкриті вікна - вибиті. Ну тобто їх розкрило. Не витримали самі пластикові защіпки й от воно просто повідкривало. В сусіда зверху було відкрито все і в тому рахунку і двері, які відриваються всередину.

Нині наслідків обстрілу майже непомітно. Люди своїми силами та коштом місцевого бюджету трохи підлатали.

Володимир Ткач, начальник комунального підприємства:

Найбільше постраждали в нас дахи, познімало шифер і слідуюче - повилітали вікна в житлових квартирах і в під'їздах. Частково були проведені ремонти. Селищною радою було виділено кошти на це.

Таких пошкоджених будинків лише у цій громаді нарахували з десяток.

Ірина Тимощук, заступниця голови громади:

Як могли скласти розрахунки - десь порядку до триста тисяч з врахуванням всієї інфраструктури. Кошти не були на таке передбачені. На це допомога потрібна, тому що нам на сьогодні потрібно думати про укриття, думати про освітній процес.

Ця громада може претендувати на допомогу від держави, бо вона увійшла до плану оперативної відбудови соціальної інфраструктури України Fast Recovery. Проєкт презентували у швейцарському Лугано. Згідно з програмою, відновлювати Рівненщину допомагатиме Ірландія.

Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської обласної військової адміністрації:

У програму попало 43 об'єкти. З них це житлові будинки. Таких 34. Ми сьогодні знаємо обсяг цієї програми станом по інформації 17,4 мільярда гривень і звичайно якась частина буде направлена, фінансована на нашу Рівненщину.

Загалом Рівненщина уже пережила одинадцять ракетних ударів. Загинуло 29 людей, та ще понад сорок - постраждали. І лік пошкодженим будівлям мирних рівнян уже доходить до сотні. А по Україні - це взагалі десятки тисяч об'єктів, які розбомбив ворог. Збитки нашої країни від російських ударів натепер вже оцінюються у понад сімсот мільярдів доларів.