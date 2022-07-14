Окупанти намагалися бомбардувати острів Зміїний [ Редагувати ]
Фото: Управління туризму Одещини
Окупанти намагалися атакувати острови зміїні. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
Два винищувачі Су-27 невдало провели бомбардування. Ворожі боєприпаси впали в море.
Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острова.
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