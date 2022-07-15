Минулого вечора російські загарбники обстріляли околиці Нікополя на Дніпропетровщині. А жителі Зеленодольської громади щодня живуть під звуки ворожої канонади та з постійною загрозою обстрілу. Лінія фронту за якісь 10 кілометрів. Окупанти з Херсонської області щодня обстрілюють мирне населення. Гатять винятково по цивільній інфраструктурі, бо жодного військового об'єкту у населеному пункті немає.

На цьому стадіоні у Зеленодольську - зазвичай людно. Але після ранкового обстрілу тут - ні душі. Видно хіба що вирви від ворожих снарядів.

Дмитро Невеселий, міський голова Зеленодольська:

Стріляли сьогодні зі ствольної артилерії, скоріше за все це був танк. Були прямі влучання у міський стадіон в трибуни та біля бігових доріжок.

Постраждала й будівля спортивного комплексу. До війни тут займалося більш як двісті дітлахів, їх навчали п'яти видів спорту. Тепер зали порожні - займатися в них небезпечно.

Олександр Медведь, завідувач спортивного комплексу:

В большом зале у нас повреждены где-то шесть окон. На лодочной станции так же были обстрелы, вот видите, мы сюда лодки привезли. Подстраховались.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Ворожі сили знаходяться в якихось 10 кілометрах від Зеленодольська. Камера, на жаль, не передасть того, що чуємо ми, але повірте, тут дуже гучно. Вибухи чутно кожні 5-10 хвилин.

Наталія, жителька Зеленодольська:

І сьогодні страшно. Били кажется по криші і скло повилітало, і все не так, як треба. Голова теліпається, руки теліпаються. Не знаеш куди себе діти.

На лаві біля під'їзду пані Маргарита сидить і постійно чує, як працює артилерія. Зізнається - йти додому боїться, бо одного разу вже пережила бомбардування у квартирі. З тих пір просто неба відчуває себе безпечніше.

Маргарита, жителька Зеленодольська:

Довго бахкало, но я на полу лежала. - У Вас вікна повибивало? - Да, ту сторону повністю. - Ви не постраждали? - Ні, нічого, я на полу лежала, то не постраждала, а вікна посипались. Тепер боюсь у квартирі бути. Борюсь. Просто в мене такий страх. Не можу я у квартирі буть. Днем я тут сижу, десь хожу, а ночью я боюсь.

Обірвані лінії електромережі, зруйновані дачні масиви. Все обстріляно, зараз ми зайдемо на дачну ділянку. Зайдемо на першу, далі йти не будемо, бо я не хочу ризикувати вами.

Міський голова Зеленодольська попереджає - на зйомку в нас лічені хвилини. Дачний масив - ворог постійно атакує!

Таких обстрілів було вісім по території Зеленодольської громади. - Це з чого? - Іскандер. Приблизно метрів п'ять глибина, а в діаметрі метрів 15-20.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Перед ворожими обстрілами тут навіть не встигають повідомити про повітряну тривогу, бо сили окупантів знаходяться надто близько.

Та попри небезпеку люди - на свій страх і ризик - приходять до своїх ділянок. Юрій кожні два дні перевіряє, чи не постраждала дача.

Юрій, житель Зеленодольська:

У нас после взрыва, домик находится за 30 метров, а дверь выбило и согнуло замок. Она сейчас открыта, света нету, чтобы сварить. Ездим только, контролируем.

Розбомблені дачі Зеленодольська стали прихистком для тварин-переселенців, які втекли з окупованої території Херсонщини. Днями місцеві зняли на відео диких кабанів, яким тут хоча б трохи безпечніше.