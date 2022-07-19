У вівторок вночі, 19 липня, на 57-му році пішла з життя відома українська акторка та телеведуча Руслана Писанка. Про це повідомляє ТСН.

Після повномасштабного російського вторгнення Руслана виїхала до Німеччини.

Там лікарі діагностували у неї важку хворобу. На жаль, сьогодні вночі телеведучої не стало.

"Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - повідомляє колектив "Сніданку з 1+1".