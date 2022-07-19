Південна українська спека дошкуляє ворогові. Його склади з боєприпасами на тимчасово окупованих південних теренах палають. Налякані рашисти масово дезертирують і, на жаль, ховаються серед населення. Є відомості про термінову зміну дислокацій техніки та особового складу окупантів і переміщення до густонаселених кварталів. Докладніше про ситуацію на тимчасово окупованих територіях - подивіться.

Нова Каховка, Лазурне, Берислав. У південних містах України щодня більшає розтрощених складів боєприпасів ворога. У рашистів "пригорає" від страху.

Ніна, жителька Мелітополя:

По ночам они друг друга стреляли, по ночам они ж обходы делают и не поняли кто чего и один другого начал стрелять, ну они еще у нас развлекаются по спутникам стреляют, они думают, что это дроны и трасерами там шуруют во всю, люди видели с окон, боятся уже и тени своей боятся, ну и недаром. Тем более что в городе уже 60 дезертиров.

Люди пишаються філігранним потраплянням наших військових у цілі. Адже російські окупанти обирають місця своєї дислокації поближче до цивільних, густонаселених мікрорайонів.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу ЗСУ:

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу Сил оборони, активно веде повітряну розвідку БпЛА. У готовності до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї.

Аби втримати позиції, ворог постійно обстрілює території з артилерії, а по Потьомкиному та Білій Криниці - били з авіації.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу ЗСУ:

Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Загарбники бояться активного опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській та Запорізькій областях. Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України.

А ті, що тимчасово хазяйнують в окупованих містах, поспішають напхати кишені. У Херсоні окупанти "перевіряли" гаражі містян. Рашисти просто зламували замки, нібито шукаючи зброю та техніку. А в Мелітополі нахабно та цинічно вдиралися до осель.

Ніна, жителька Мелітополя:

Панику русские в общем то устроили, заходили в дома, их там несколько человек с автоматчиком, и интересовались, документы проверяли на жилища, наличие подвалов смотрели, мужчинам наколки проверяли и интересовались настроением. У нас же крадут многих мелитопольцев, мы их несколько месяцев уже не видим.

Рятуючись від рашистів, люди кидають майно та перебираються до, як вважають, більш безпечних сільських територій. Втім, тут також не спокійно: ворог обстрілює поля, щоб зірвати жнива.

Із захоплених ворогом територій люди тікають: пішки, польовими дорогами, під обстрілами. Хтось по кілька діб чекає можливості рушити через блок-пости в бік Запоріжжя. Хтось ризикує їхати до Європи через Крим. Цій молодій парі з Херсону саме так вдалося дістатися Словенії.

Тим часом на херсонських ланах достигає головна ягода регіону. Торік у цей час соцмережами вже почали б ширитися меми про баржу з кавунами. Цьогоріч цей жарт викликає смуток.

Курортні бази та пансіонати півдня або зруйновані, або заселені непроханими гостями. Але біля води - майже безлюдно. Тепле та спокійне море терпляче чекає своїх.