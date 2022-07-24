Заяви про окупацію української столиці, об яку рашистські бойовики зламали зуби на початку повномасштабної війни, продовжують лунати від орківських головорізів. Рамзан Кадиров нещодавно заявив, що збирається з легкістю взяти не лише Київ, а й країни НАТО. Кияни ж не тільки розбивають мрії загарбників на фронтах, але й підвищують боєготовність вдома. Тактичні навчання відвідують ті, хто ніколи не нюхав порох, але готуються дати гідну відсіч ворогу. Науковці, інженери, будівельники. Військова справа - це серйозна наука, де один невивчений параграф може вартувати життя, стверджують герої нашого наступного сюжету.

Працюємо діагональ. Вход на три. Два, три і пішли, пішли, пішли і один туда. Куда ви так гуськом?

У цій недобудові люди з воєнним досвідом та без відпрацьовують прийоми ведення бою. Інструктори пояснюють основні секрети штурмових операцій.

Два, три. І розтягнулися чуть-чуть, оце крючок з діагоналлю зрозуміло?

Олександр раніше працював у загоні спецпризначенців МВС. Зараз - на пенсії, навчає всіх охочих азам тактичного бою.

Олександр, позивний "Спец", інструктор з тактико-спеціальної підготовки:

Сьогодні тут були й поліцейські, були хлопці, які вже воювали, які були в АТО, себе відновлюють після поранень і були так само і цивільні. Дуже приємно те, що зараз багатенько підтягується цивільних, тому що вони дивляться на все це, й у них є бажання, коли буде крайній випадок і їм прийдеться брати зброю в руки, щоб вони знали, що з нею робити. Є в нас дівчата, які пацанам носа втирають. Молодці. Дівчата в нас молодці!

Ось ця дівчина - з позивним "Ефка" - за освітою історик. Працювала спеціалістом із підбору персоналу. У перші дні війни записалася в Тероборону. На рівні з чоловіками будувала блокпости, облаштовувала траншеї та вогневі точки. Робила все, щоб захистити броварський напрямок, яким рашисти саме рвалися до Києва.

Позивний "Ефка", учасниця спеціально-тактичних навчань:

Коли військові інженери побачили, що ми за ці три тижні встигли зробити, вони були шоковані й вирішили нас легалізувати у військовий підрозділ.

"Ефка" стала командиром на одному з постів, хоч і ніколи не вивчала військову справу. Зараз вона влучно стріляє з автомата, освоює азбуку спецпризначенця.

Позивний "Ефка", учасниця спеціально-тактичних навчань:

В цьому житті ти не знаєш, що тобі може знадобитись. В перші дні війни, коли загроза Києву була дуже значна, і російські війська стояли в 10-20 км від Києва, цих знань дуже не вистачало.

Ліва ніжка трошки вперед, носочки дивляться прямо. Я став стієчка, ножки полусогнуті, попа назад, корпус вперед й виношу зброю на лінію вогню … От як мені зручно, який в мене ріст є, так я і працюю … Плюс я більш мобільніший, аніж я буду стояти в позі лучника - радянська система - це дурня насправді.

Чимало киян і жителів області, які раніше були далекі від військової справи, у перші дні повномасштабної війни вийшли захищати рідне місто. Юрій - колись працював інженером...

Юрій Савченко, учасник спеціально-тактичних навчань:

Хочется защитить семью, свой дом, друзей, родных, близьких. Учимся, готовимся. Если враг придет в наш дом, дадим отпор.

А Віталій був будівельником.

Віталій Кошуренко, учасник спеціально-тактичних навчань:

Останні чотири місяця автомат - мій новий друг. Ак-74. Я останній раз стріляв на строковій службі, один раз, на північному флоті, ще при радянському союзі, я там автомат бачив всього два рази.

Просто зараз - учасники тренінгу проходять ази саперної справи. Навчаються знешкоджувати різні види боєприпасів.

Ночью - звездочки, днем дым, хорошо видно. Ну и плюс на слух, она хорошо свистит. Вот эта эсемка очень хорошая вещь.

Важлива частина програми - повчальні історії з нульової лінії фронту.

Зажали нас очень сильно, связи нет, ребята думали, что нас всех поубивали и сапер наш эту штуку прямо из окна, из руки запустил, ребята: опа, не могут сепары так наваливать, наверное там наши в итоге у нас двое трехсотых, а так могли бы всех убить. Благодаря вот этой штуке.

На війні кожен боєць має вміти також надати першу допомогу пораненому товаришу і витягнути з-під куль.

Называется способ "эвакуация лежа". Легли прямо на него взяли под плечо. Тащу корпус рукой, и таз, и ноги переворачиваю своей ногой, раз … вот в таком положении я человека вытаскиваю … Стало страшно, залегли, устали, лежим отдыхаем. И вытаскиваем человека.

Артур Булигін, президент громадської організації з організації спеціально-тактичних навчань:

Український афроамериканець, у мене мати з Одеси, українка, а отець з Африки, з Анголи, тому я такий, народився в Україні, все життя провів в Україні.

Артур Булигін, президент громадської організації ASD:

До нас приїжджають інструктори з-за кордону, це американці, грузинський легіон нам допомагає, поляки, австралійці, канадці, британці.

Українських інструкторів зі спеціально-тактичної підготовки високо цінують у світі, каже Артур Булигін. Їх запрошують за кордон, до їхньої думки прислухаються професіонали. Втім зараз їхні знання найбільш потрібні - на рідній землі.