Сійярто приїхав у москву домовлятися про газ для Угорщини [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до росії. Проведе переговори щодо забезпечення поставок газу до своєї країни.
Зазначається, що Сійярто зустрінеться з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим й заступником прем'єр-міністра Олександром Новаком. Також очікується, що голови МЗС країн пізніше проведуть спільну пресконференцію.
"Ми прибули до Москви. Перед нами стоять два завдання: забезпечити постачання природного газу для угорського народу і наголосити, що ми хочемо миру якнайшвидше", - відзначив Сійярто.
Відповідно до угоди з російським "Газпромом", Угорщина отримує 3,5 млрд кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію, а також ще 1 млрд кубометрів з Австрії.
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