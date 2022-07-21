Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до росії. Проведе переговори щодо забезпечення поставок газу до своєї країни.

Зазначається, що Сійярто зустрінеться з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим й заступником прем'єр-міністра Олександром Новаком. Також очікується, що голови МЗС країн пізніше проведуть спільну пресконференцію.

"Ми прибули до Москви. Перед нами стоять два завдання: забезпечити постачання природного газу для угорського народу і наголосити, що ми хочемо миру якнайшвидше", - відзначив Сійярто.

Відповідно до угоди з російським "Газпромом", Угорщина отримує 3,5 млрд кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію, а також ще 1 млрд кубометрів з Австрії.