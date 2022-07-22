На окупованих територіях Запорізької області окупанти почали видавати людям пенсії російськими рублями. Як виявилось, всі купюри були фальшивими. Про це заявили у розвідці.

Людям видавали пенсії фальшивою готівкою.

За даними розвідки, окупанти забрали собі всі справжні купюри, які були виділені на пенсії українцям.