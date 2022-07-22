На Запоріжжі окупанти виплатили українцям пенсії фальшивими рублями [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
На окупованих територіях Запорізької області окупанти почали видавати людям пенсії російськими рублями. Як виявилось, всі купюри були фальшивими. Про це заявили у розвідці.
Людям видавали пенсії фальшивою готівкою.
За даними розвідки, окупанти забрали собі всі справжні купюри, які були виділені на пенсії українцям.
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