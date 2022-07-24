І вже другий рік поспіль українські аграрії намагаються зібрати врожай гречки. Ця крупа нині справжній делікатес. Ціна стартує від ста гривень за кіло. І на прилавках в магазинах - її ще треба пошукати.

З якими проблемами стикаються аграрії? І на який врожай сподіваються цьогоріч. Дивіться в сюжеті моїх колег.

Пан Сергій займається фермерством понад два десятиріччя. Він один з небагатьох, хто наважується вирощувати гречку. Засіває сотні гектарів. Та через брак посівного матеріалу, цьогоріч засіяв лише 65 гектарів. Але, зізнається, працювати з гречкою, ніби грати в рулетку. Культура дуже вимоглива до погоди.

Сергій Плахтій, фермер:

Це як раз її золота температура. Наша ж зона й 35 градусів, і перепади температури. Вона культура, яка не любить і холодну погоду і дуже теплу, от така примхлива, як дівчина. Ну дуже рисковано. Урожайність її за всі роки від 8 до 12 центнерів.

Через посушливу погоду аграрії Дніпропетровщини вже декілька років не збільшують площі посівів гречки. Найменше засіяли у 2019 році - 500 гектарів. Цього року у чотири рази менше. Тож великі сподівання на регіони, де гречка дає високі врожаї, кажуть експерти.

Олександр Цилюрик, завкафедри рослинництва Дніпропетровського державного фінансово-економічного університету:

Більше всього - Київська, Чернігівська, Сумська області вирощують гречку.

Після ворожих обстрілів поля з ядрицею - вигоріли та усіяні вирвами. Водночас аграрні експерти покладають надії на другий врожай. Гречку можна сіяти двічі на рік. Літні посіви теж можуть бути врожайними, але все залежить від погодних умов.

Олександр Цилюрик, завкафедри рослинництва Дніпропетровського державного фінансово-економічного університету:

Наприклад, жито скосили й на цьому місті посіяли гречку. Чи залишились якість площі, гречка - короткий вегетаційний період, вона встигає.

Владислав Черчіль, директор інституту зернового господарства НААН України:

Можливо посіяти літом покосно чи пожнивно, якщо будуть сприятливі погодні умови, буде достатньо у ґрунті вологи, літні посіви, я більше скажу, краще вдаються.

Чи багато аграріїв зважаться на такий крок, враховуючи вартість пального та добрив - спрогнозувати складно.

Таїсія Крушельницька, доктор наук державного управління НТУ "Дніпровська політехніка":

Аграрій той, хто вирощує, хто ризикує життям виходячи в поле сьогодні. Насправді він отримує найменший прибуток, серед кого, серед того, хто постачає пальне, серед тих, хто продає, хто пакує її і так далі. Хто доводить її до споживача. Торгові посередники, зазвичай вони отримують більший прибут ніж аграрії.

Та пан Сергій ризикнути готовий. Каже, попри всі складнощі цьогоріч планує і влітку сіяти.

Сергій Плахтій, фермер:

Буквально через неділю зберемо ячмінь і посіяме ще гектар 20 гречки, якщо не вродить, то сидорат.

От тільки із року в рік, попит перевищує пропозицію. Приміром, за даними економічних експертів, у 2020 році на Дніпропетровщині зібрали 80 тонн ядриці, а продали - близько 200 тонн. Втім і експерти, і фермери впевнені, якщо більшість фермерів після збору ранніх зернових засіють гречку, то будемо і з хлібом, і з кашею.