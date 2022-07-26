У Донецьку почалася велика пожежа на нафтобазі [ Редагувати ]
В окупованому Донецьку почалася велика пожежа після вибуху.
Стверджується, що нафтобаза загорілася після удару ЗСУ.
"Вогонь від пожежі видно в декількох районах Донецька, а полум'я б'є на пару десятків метрів у висоту. Горять цистерни з паливно-мастильними матеріалами", - йдеться в повідомленні.
В ЗСУ підтвердили удар в Донецьку.
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