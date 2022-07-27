Голодомор світового масштабу. Цинічна зброя, яку застосовує росія. Бо попри підписані в Стамбулі угоди щодо експорту українського зерна, досі невідомо чи дотримається кремль домовленостей.

Принаймні, в Україні окупанти свою тактику не змінюють: вони навмисно випалюють наші поля та б'ють по зерносховищах. І хоча нам голод не загрожує, бо попри все в нас достатньо запасів продовольства, ціни на харчі ростуть! За даними Держстату, за останні пів року хліб подорожчав відсотків на 20.

А чого чекати далі? Питала Олена Мендалюк.

Юрій, житель Дніпра:

Ну скільки стоила - 12, а сейчас - 17! Так на скільки? А зерно здають по 1800, а продають по 700 євро.

Дніпряни розмірковують, чому здорожчав хліб. Адже буханка додає у ціні чи не щодня.

Владислав Черчель, директор інституту зернових культур НААН України:

Враховуючи те, що у нас 30-40 відсотків вартості хліба, це саме зерно і якщо розблокуються порти й буде у нас комерційна ціна, а не внутрішня ціна, то може і ще здорожчати хліб.

30 гривень за 650 грамову булку - й це не межа. Комерційний хліб - власна випічка у супермаркетах - коштує від 50 гривень і до 100 гривень за кілограм. Перспектива невесела для гаманців українців.

Владислав Черчель, директор інституту зернових культур НААН України:

Комерційний хліб малими порціями - це можуть бути буханці 200, 300 грамів можуть коштувати 25-30, 40 гривень помножте на 2, то ціна може бути 50, 70 за булку, але чим комерційний відрізняється, це вже делікатес для українця.

Цей хлібзавод у Дніпрі - один із найпотужніших в Україні. Тут на добу випікають до 80 тонн хлібобулочних виробів.

Алла Ковальська, головний технолог хлібозаводу:

Зараз ми виготовляємо до 50 сортів, а в розрізі асортименті з урахуванням нарізання 90 сортів хлібобулочних виробів.

Головний технолог констатує: вся сировинна база суттєво здорожчала. У найпопулярніший - гірчичний хліб - окрім води, дріжджів, борошна, солі й цукру, додають й гірчичну олію. Таку не всюди купиш. На хлібзаводі подбали про запаси, проте згодом і за неї доведеться платити дорожче. Та найбільше додали у ціні енергоресурси.

Алла Ковальська, головний технолог хлібозаводу:

Природний газ для промислових підприємств подорожчав майже в п'ять разів, це позначилося на собівартості нашого хліба, крім того, подорожчало пальне. Ми не підвищували ціну на продукцію у воєнний період.

Економічна оглядачка називає ще один фактор здорожчання хліба - логістика. Вона ускладнилася, а компанії цим скористалися.

Таїсія Крушельницька, економічний оглядач:

Торговельні логістичні посередники - вони отримують більший прибуток.

Хлібопекарі не беруться прогнозувати, що буде з вартістю буханців та паляниць завтра. На підприємстві чаклують над рецептурою нових сортів. Можливо, скоро на полицях з'явиться Байрактар чи Джонсонюк від дніпровського хлібзаводу.

Алла Ковальська, головний технолог хлібозаводу: