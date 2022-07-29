Мешканці окупованого Мелітополя кілька днів спостерігають колони російської військової техніки, яка прямує у бік Херсона та Криму. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

Вже 4-ий день ми спостерігаємо військову техніку, що проходить транзитом через Мелітополь. Це 3-4 колони щодня. Росіяни йдуть як через центр міста, так і по околицях, у кожній колоні - від 20 до 30 одиниць техніки. Це різного роду озброєння: від танків до бойових машин десанту, бойових машин піхоти. Також їде просто броньоване озброєння та піхотні війська.

28 липня мешканці Мелітополя помітили "Бук-М2". За словами Федорова, техніка та жива сила ворога прямують у бік Херсона та Криму з Донбасу, Маріуполя та Бердянська.

Нагадаємо, що українські військові продовжують просуватися у Херсонській області. За два тижні ЗСУ повернули під контроль три села.