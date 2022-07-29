На тлі контрнаступу Збройних сил України в Херсонській та Миколаївській областях, окупанти роблять невдалі спроби наступу на інших напрямках з великими втратами.

Про це пише журналіст Роман Цимбалюк.

Так, підрозділи 177-го окремого полку морської піхоти (в/ч 87852, Каспійськ) спробували зайняти кілька населених пунктів у Запорізькій області.

"Результат для ЗС РФ виявився абсолютно невтішним: населені пункти не захопили, техніку знищили, безліч людей втратили (близько 98 військовослужбовців загинули та понад 127 поранені)", - йдеться у повідомленні.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що станом на 29 липня втрати Росії в Україні складають 40 500 людей та тисячі одиниць військової техніки.