Окупанти невдало пішли у наступ на Запоріжжі [ Редагувати ]
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На тлі контрнаступу Збройних сил України в Херсонській та Миколаївській областях, окупанти роблять невдалі спроби наступу на інших напрямках з великими втратами.
Про це пише журналіст Роман Цимбалюк.
Так, підрозділи 177-го окремого полку морської піхоти (в/ч 87852, Каспійськ) спробували зайняти кілька населених пунктів у Запорізькій області.
"Результат для ЗС РФ виявився абсолютно невтішним: населені пункти не захопили, техніку знищили, безліч людей втратили (близько 98 військовослужбовців загинули та понад 127 поранені)", - йдеться у повідомленні.
Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що станом на 29 липня втрати Росії в Україні складають 40 500 людей та тисячі одиниць військової техніки.
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