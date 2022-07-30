Черг нема, пальне - є. Україні вдалося налагодити нову логістику і подолати паливну кризу, після того, як росіяни розбили наші нафтобази та Кременчуцький НПЗ. Ціни на бензин, газ та дизель стабілізувалися, і навіть почали знижуватися. Але новий офіційний курс долара - змусив замислитися українців - що ж буде з ціною?

Чи вплинув курс на вартість пального - розкаже Яна Танчак.

Ніде бензину немає. І на окружній був бензину немає, і тут приїхали вже закрито. - Завтра сказали можливо привезуть - нічого немає. Взагалі. - Огромные очереди и нет бензина.

Володимир Зеленський, президент України:

Миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає. Але урядовці обіцяють, що потягом тижня, максимум двох, буде забезпечена така система постачання пального в Україну, така система, яка зможе не допускати дефіциту після російського ракетного удару по кременчуцькому нафтопереробному заводу - це дійсно складне завдання.

Яна Танчак, кореспондентка:

Мені під час паливної кризи можна сказати пощастило. Буквально за день я залила повний бак бензину. Розтягнула його на місяць. Я економила, їздила менше, частково на громадському транспорті. Але прийшов час мені заправлятися. І я простояла в черзі десь годину. Це просто ніщо, в порівнянні з тим, що люди за пальним стояли по кілька днів. Зараз вже звісно таких проблем немає. Черг немає, але працюючих АЗС стало менше. Є і бензин, і дизель, і газ. Ціна плюс-мінус однакова на різних заправках.

За літр 95-го - в середньому просять 50,5 гривень, за дизель - трохи більше ніж п'ятдесят п'ять. Газ - по 29. Минулого тижня Нацбанк підняв офіційний курс долара - майже до 37 гривень. Тож імпортоване паливо - мало б одразу відреагувати на це. Але - ні. Цифри на АЗС - незмінні. Чому так? Усе просто - Україна учасник міжнародного ринку. І ціна палива - залежить від світових цін на нафту. А вона - дешевшає. І б'є антирекорди. Барель марки Брент зараз - 104 долари, а WTI - 93.

Олег Пендзин, економіст:

25 відсотків росту курсу долара по відношенню до гривні співпало практично з 25-30 відсотковим падінням цін на нафтопродукти на світовому ринку й одне нівелювало друге. Більше того, та маржинальність, яка була закладена вона сьогодні повністю задовільняє трейдера, тому поки що на сьогоднішній момент виходячи з тої ринковою ситуації, про яку я говорю - ціна на заправках підійматися не буде. Принаймні до того моменту поки ціна на світовому ринку нафти не піде вверх.

Зараз пальне в Україні коштує вдвічі дорожче, ніж рік тому. Що з цінами буде далі? У Нацбанку - озвучують такий прогноз:

Цитата НБУ:

Хоча ситуація на ринку пального в Україні покращиться ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками, ціни вже стабілізувалися, хоча й на високому рівні. Ціни на пальне зростатимуть і наступного року. Так, прогнозоване поступове зниження світових цін на нафту ймовірно нівелюється потребою повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень.

За 2021 рік Україна спожила 12 мільйонів тонн нафтопродуктів. З них лише 2,5 мільйони - були вітчизняними. Все інше імпорт. Дизель та бензин здебільшого завозили з росії, білорусі та Литви. Зараз - географія постачань - Польща, Румунія, Болгарія, Греція та Молдова.

Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України:

Якщо ви подивитеся в цифрах, то можна зрозуміти, що імпорт палива в нас в березні був на рівні 60 тисяч тонн, у квітні в нас було вже 190 тисяч тонн, для прикладу хочу сказати, що в червні це було - 665, а зараз це вже понад 700 тисяч тонн. Якщо ви порівняєте березень з липнем у нас більше ніж в десять разів збільшилися обсяги постачання пального в країну. Тобто це говорить про те, що ми повністю вже переорієнтувалися логістично і поступово відбувається наповнення ринку.

У Кабміні розповідають - зменшувати імпорт не планують.

Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України:

Тому що в нас дуже важливий попереду сезон - це потреби аграріїв. Які ми маємо задовольнити в повному обсязі, звичайно в нас є Збройні сили України. У нас є комунальні служби та споживачі. В нас є категорії дуже важливі для нас, як для держави. Тому обсяги імпортованого палива мають залишатися на рівні, який ми досягли в липні, в червні та не зменшувати.

Повернення акцизу та ПДВ поки чекати не варто - запевняє Юлія Свириденко. А що зі споживачем? З України за п'ять місяців війни виїхало понад 5 мільйонів людей, частина тих, хто залишився - втратили роботу, а з нею і дохід. Тож авто на дорогах ми бачимо менше, в столиці навіть зникли затори.

Микола, киянин:

Как началась война вот я проехал - поставил нули - 1209 километров - считайте за 160 фактически - раз в неделю, раз в десять дней - доехать сюда - это 12 километров, назад 12 - 25 километров и стараюсь экономить на этом.

Олександр, киянин:

Доводиться пішки, але коли є можливість, коли з'являється потреба виїжджати, звичайно менше зараз на даний час менше машин, і видно по місту, що менше машин.

Поменшало й АЗС, які працюють. Тепер потрібно - боротися за клієнтів.

Юрій Корольчук, експерт з енергетичних питань:

Люди втратили свої доходи, які були в мирні часи, відповідно обсяг споживання не буде зростати, буде навпаки знижуватись і далі буде проблема закриття АЗС і зниження ціни на пальне, те що в принципі всі чекали абсолютно закономірно і логічно. Більше того я вам скажу вона і знизиться. Дизпаливо і бензин, бо на дизпаливо зараз фактично пропозиція привілює над попитом ну скажімо так на 30 відсотків.

За прогнозами експертів - подешевшати гривні на 2-3 мають газ та дизель. А ось 95-й навряд чи. Бо на нього у всьому світі - високий попит.