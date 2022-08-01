На Львівщині для військовослужбовців, які постраждали на фронті, іпотерапевти відновили лікування. Це психологічна та фізична реабілітація, яку проводять із допомогою верхової їзди на конях. Здебільшого до фахівців звертаються бійці, які втратили кінцівки.

Про необхідність такої реабілітації та про її результат, розкаже Христина Гашенко.

Жартуючи, із відчуттям тривоги, Сергій вперше в житті сідає на коня. Настанови від іпотерапевта прості:

Правый тримай право, левый - то на лево, такая простая езда. -Велосипед, только живой.

Верхи на коні з Сергієм і його дворічний син. Після повернення додому з лікарні, чоловік намагається завжди бути поруч із родиною.

Поранення Сергій отримав ще на початку березня під Ізюмом, що на Харківщині.

Сергій, військовослужбовець:

Танковий вистріл прям під ногу, повезло что был не асфальт. В землю снаряд вошел. Там разорвался осколками и ударной волной отлетело моментально. Взлетел, загорелая, упала, как говорится нога моя.

4 місяці лікування вже позаду. А нещодавно йому встановили протез.

Сергій, військовослужбовець:

У меня еще присутсвует фантомная боль. Непрывычно ощущать ногу, то есть оно у меня, где-то сейчас в лошадей в нутри. Онемевшая полностью, в согнутом режиме.

Навіть попри біль Сергій не припиняє жартувати.

Сергій, військовослужбовець:

Надо искать плюсы, зимой мерзнуть не будет, носок можно не стирать. Ногти подстригать не надо ( сміється).

На початку заняття кінь крокує повільно. Головне завдання для Сергія -розслабитись та відчути ритм.

Наталія Сонечко, іпотерапевтка:

Коли ти сідаєш на коня, коли ти максимально розслаблений, коли ти стаєш кентавром одним цілим, то ти просто повторюєш його рухи і імпульс іде в м'язи, які у нас напружені, затисли в силу стресів, в силу травм, а тут вони максимально розслабляються, туди йде імпульс. Я кажу - це пустити в м'язи дихання.

Розслабитись на заняттях військовим допомагає і музика, яку виконують на спеціальному інструменті - глюкофоні.

Данило також прийшов на заняття. Він отримав поранення під час наступу російських віськових на Харківщині. Щоправда, протез йому ще не встановили.

Данило, військовослужбовець:

Вони допомагають навіть краще спати, після того, як людина, ну наприклад, я позаймався з конями, то я стаю більш спокійніший, перестають снитися кошмари. Фізично в мене стає більш міцною спина, м'язи, мязи тазу, мази ніг.

Частину коней, які лікують військових - евакуювали з територій, де тривають бої та обстріли. Майже місяць "До-до" провела в окупованому селі Іванівка, що на Чернігівщині. Після звільнення на Львівщину її привезли худою та виснаженою.

Наталія Сонечко, іпотерапевтка:

Тут більше іде як рівне-рівному ( цілує коня) тому що і в неї тривожність. Насправді я побачила, що вони розцвіли, ожили і засяяли і почали набирати вагу, коли ми почали працювати з хлопцями.

Нині до іпотерапевтів по допомогу щотижня звертаються десятки бійців. Більшість із них - мають важкі поранення та психологічі травми.

Василь Ірха, іпотерапевт, психолог:

Зараз трошки війна змінила свій хід і стратегію, де зараз більше хлопців після поранень. Більшості втрати кінцівок. І от саме іпотерапія, ми допомагаємо їм придбати впевненість в завтрашньому дні.

Тож аби допомогти всім пораненим бійцям пришвидшити одужання та легше пройти реабілітацію, іпотератевти обіцяють допомогти кожному, хто до них звернеться.