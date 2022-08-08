На Буковині перевірили готовність шкіл до нового навчального сезону. З 1 вересня працюватимуть лише ті навчальні заклади, які мають бомбосховища. Це головна вимога міністерства освіти і науки України до очного процесу.

Тож, скільком школам дозволили відчинити двері? І що робити тим, де діти не зможуть сісти за парти - Ольга Лучек з'ясовувала.

Новий навчальний рік для Анастасії - випускний. І вона дуже радіє, що з 1 вересня нарешті піде до ліцею. Тож разом з нами інспектує шкільне укриття.

Анастасія, учениця 11 класу Чернівецького ліцею:

Є інструкція, коли починається тривога, ми всі разом переходимо в бомбосховище і чекаємо відбою і надіємося на краще. Ми не знаємо чого очікувати, але надіємося, що все буде добре.

Цій будівлі 150 років. Раніше тут була темна кімната з мотлохом, нині ж весь непотріб вивезли, провели світло, побілили стіни, і для кожного класу тут організували свій куток. А ще підготували аптечки, розчистили вентиляцію та звели вбиральню.

Світлана Матвійчина, директорка Чернівецького ліцею:

На сьогоднішній день ми суттєво розширили приміщення, які безпечні, от саме це - це є третина тих приміщень, які передбачаються під укриття, тут саме у підвальній частині може бути 210 осіб. А в цілому школа всі 520 сідають в укриття, тільки нам потрібно зробити ще багато що, для того, щоб убезпечити себе від віконних скалків.

Тож наразі єдине, чого не вистачає - це мішків з піском, якими б позакривали вікна. Аби все встигнути до перевірки - працювали гуртом - і вчителі, і техпрацівники, і навіть батьки.

Ольга, мати школярки Чернівецького ліцею:

Ми в чаті звернулися до батьків, хто може, акумульовані кошти, не збирали особисто з кожного, хто міг, хто хотів, хто мав бажання, вони нам дали. І так ми зібрали кошти, винаймали робітників.

А ось в Годилівській школі форма навчання буде змішаною. За результатами опитування батьків: 40 відсотків - за очні уроки, десь третина підтримує дистанційку, і частина - хоче змішану форму навчання. Першачки навчатимуться в класах.

Марта Головряк, директорка Годилівської школи:

Ми зараз з вами знаходимося у найпростішому укритті - ресурсна кімната, яка в собі може містити близько 50 осіб, в якій будуть розміщуватися дошкільний підрозділ нашого закладу та перший клас.

Також Годилівська школа має протирадіаційне укриття. Зараз там тир, який може вмістити більше трьох сотень учнів. Представники Міносвіти, котрі інспектували школи Буковини кажуть, укриття під час повітряної тривоги хоч і тимчасові, та мають бути надійними і гарантувати безпеку.

Олександр Костюченко, заступник міністра освіти і науки України:

Станом на сьогодні, це на нашу думку, задовільно. Багато, багато проблем, в принципі, скажемо так, дуже непоганий результат по підготовці і задовільна ситуація по облаштуванню, забезпеченістю від найпростіших укриттів до бомбосховищ.

Проте, яка саме буде форма навчання - враховують і думку батьків.

Руслан Запаранюк, голова Чернівецької обласної військової адміністрації:

Більше 26 тисяч батьків висловили свою думку і вона поділяється так, що 41 відсоток батьків, які за те, щоб відбувалося очне навчання, щоб дітки приходили до школи, 41 відсоток, так сталося, хотять дистанційного навчання, але ще є певна група батьків, яка за те, щоби навчання відбулося в змішаному режимі, це 16 відсотків.

Наразі на Буковині двері для учнів відкриють першого вересня понад 650 шкіл. Ще 200 шкіл не зможуть працювати офлайн.

Але до 1 вересня вони ще мають час виправити всі недоліки.