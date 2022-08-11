Футболісти мадридського "Реала" обіграли франкфуртський "Айнтрахт" у матчі за Суперкубок УЄФА. Гра завершилась з рахунком 2:0. Матч пройшов на Олімпійському стадіоні у Гельсінкі.

Голами у ворота німців відзначились Давид Алаба (37-а хвилина) та Карім Бензема (65-а хвилина).

Для Бензема цей гол став 324-м у складі "Реала", французький нападник обійшов за цим показником іспанця Рауля (грав за команду у 1994-2010 роках) і вийшов на друге місце.

Найкращим бомбардиром мадридської команди є португалець Кріштіану Роналду (450 голів), який виступав за "Реал" з 2009 по 2018 рік.

У матчі за Суперкубок УЄФА грають переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону. "Реал" у травні в 11-е став переможцем Ліги чемпіонів, обігравши англійський "Ліверпуль" (1:0). "Айнтрахт" у фіналі Ліги Європи був сильнішим за шотландський "Глазго" (5:4 за пенальті, основний час - 1 :1).

Востаннє мадридський "Реал" вигравав Суперкубок UEFA у 2017 році. До цього клуб брав цей трофей у 2002, 2014 і 2016 роках. "Айнтрахт" брав участь у матчі за Суперкубок вперше.

Нагадаємо, що у січні "Реал" виграв Суперкубок Іспанії з футболу.