У Херсоні окупанти провели нічні затримання [ Редагувати ]
У Херсонській області окупанти вночі провели серію затримань і обшуків. Про це свідчить заява першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.
Так, затримання проводилися в "стилі 30-х"
Для людей набагато страшніше звуків "прильотів" шум двигуна "Уралу", Лайка з російським акцентом у себе у дворі і думки, за ким приїхали в цей раз.
Він також повідомив, що вночі звучала повітряна тривога і були чутні вибухи в районі Нової Каховки.
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