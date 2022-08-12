У Херсонській області окупанти вночі провели серію затримань і обшуків. Про це свідчить заява першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

Так, затримання проводилися в "стилі 30-х"

Для людей набагато страшніше звуків "прильотів" шум двигуна "Уралу", Лайка з російським акцентом у себе у дворі і думки, за ким приїхали в цей раз.

Він також повідомив, що вночі звучала повітряна тривога і були чутні вибухи в районі Нової Каховки.