У Полтавській області лунатимуть постріли [ Редагувати ]
У Полтавській області два дні поспіль проводитимуть навчальні стрільби. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.
Жителів області просять зберігати спокій.
За його словами, 12 та 13 серпня навчальні стрільби проводитимуть на території Лубенської та Хорольської громад.
При цьому у п'ятницю, 12 серпня, навчальні стрільби також проходитимуть на території Миргородської громади.
Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна.
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