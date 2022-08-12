У Полтавській області два дні поспіль проводитимуть навчальні стрільби. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.

Жителів області просять зберігати спокій.

За його словами, 12 та 13 серпня навчальні стрільби проводитимуть на території Лубенської та Хорольської громад.

При цьому у п'ятницю, 12 серпня, навчальні стрільби також проходитимуть на території Миргородської громади.