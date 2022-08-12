Українські військові пошкодили новітній російський протидронний комплекс (відео) [ Редагувати ]
Під Харковом ЗСУ пошкодили новітній російський протидронний комплекс "Силок". Про це повідомляється у Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Удар наносився з дрона.
Розвідники Харківської ТрО змогли зіпсувати одну з новітніх розробок кацапів протидронний комплекс "Силок".
Комплекс нібито може нейтралізувати БПЛА за допомогою радіоелектронної боротьби. "Силок" здатний в автоматичному режимі знайти повітряні об'єкти, знайти їх координати і приглушити на різних спектрах робочих частот. Канали управління і зв'язку безпілотників приглушуються на відстані 4 км від пункту базування.
Нейтралізація безпілотних літальних апаратів проводиться без фізичного впливу на ціль. Пристрій в автоматичному режимі знаходить БПЛА, визначає їх координати, потім виводить з ладу канали управління, телеметрії і зв'язку, в результаті чого дрони виявляються непридатними для використання.
по темі
За минулу добу, 11 серпня, ЗСУ ліквідували ще 200 російських окупантів та знищили ворожий літак
У середу, 10 серпня, ЗСУ завдали удару по мосту в районі Каховської ГЕС
У Чорнобаївці і Бериславі Херсонської області ЗСУ знищили два ворожі склади боєприпасів і групу російських окупантів
У вівторок, 2 серпня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом 06.00 02.08.2022 щодо російського вторгнення
За минулу добу, 30 липня, ЗСУ ліквідували 160 російських військових