"В окупаційних військах стався розкол" - ISW [ Редагувати ]
Фото: defence-ua.com
У російських окупаційних силах стався розкол. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Так, бойовики "ЛНР" відмовляють воювати за "ДНР".
Зазначається, що бойовики "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області і скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Відео, на якому військовослужбовці так званої "ЛНР" відмовляються воювати в Донецькій області, свідчить про розкол між проросійськими силами.
- російські сили здійснили кілька обмежених наземних штурмів на північний захід від Слов'янська.
- Окупанти провели численні наступальні операції на схід і південний схід від Сіверська і на північний схід і південний схід від Бахмута.
- Загарбники продовжували вести наступальні дії на північний захід, захід і південний захід від Донецька.
- російські війська здійснили обмежений наземний штурм на північ від Харкова.
- російські та українські війська продовжували обмінюватися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС.
- Влада Санкт-Петербурга офіційно спростувала виклик місцевих чоловіків у військкомати для обговорення контрактної служби.
- російська окупаційна влада продовжувала підготовку до інтеграції окупованих територій України до складу росії.
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