В Україні штормове попередження [ Редагувати ]
Фото: Pixabay
На вівторок, 16 серпня, в Україні оголошено штормове попередження. Про це свідчать дані "Укргідрометцентру".
По всій Україні очікуються грози, а в деяких регіонах зливи.
За даними синоптиків, в Україні грози, на Прикарпатті та у більшості центральних областей значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).
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