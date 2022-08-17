У середу, 17 серпня, в обмінних пунктах України курс долара у продажу виріс на 15 копійок до 40,20 гривень за долар. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Курс євро виріс на 10 копійок до 40,90 гривень за євро, курс злотого знизився на 5 копійок до 8,70 гривень за злотий.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

купівля - 39,30 грн (39,20 - 16 серпня)

продаж - 40,20 грн (40,05 - 16 серпня) за долар.

Середній курс євро становить:

купівля - 39,70 грн (39,65 - 16 серпня),

продаж - 40,95 грн (40,85 - 16 серпня) за євро.

Середній курс злотого становить:

купівля - 8,10 грн (8,20 - 16 серпня),

продаж - 8,70 грн (8,75 - 16 серпня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 17 серпня становить 37,033 гривень за євро (-0,2487 гривень).