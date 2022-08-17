Смертність від COVID-19 за останні чотири тижні зросла на 35% - ВООЗ [ Редагувати ]
Кількість випадків смерті від коронавірусу за останні чотири тижні зросла на 35%, а з настанням холодного сезону в Північній півкулі ризик поширення інфекції лише посилиться. Про це заявив на брифінгу у Женеві гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.
Число повідомлень про смерть від COVID-19 зросло у світі на 35%. За один лише останній тиждень померло 15 тисяч осіб. Це абсолютно неприйнятно, оскільки у нас є інструменти для запобігання інфікуванню та порятунку життів.
З наближенням холоднішої погоди у Північній півкулі та у зв'язку з тим, що люди проводитимуть більше часу всередині приміщень, ризик більш інтенсивного поширення інфекції та госпіталізацій у найближчі місяці тільки посилиться.
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