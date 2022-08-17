Кількість випадків смерті від коронавірусу за останні чотири тижні зросла на 35%, а з настанням холодного сезону в Північній півкулі ризик поширення інфекції лише посилиться. Про це заявив на брифінгу у Женеві гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.

Число повідомлень про смерть від COVID-19 зросло у світі на 35%. За один лише останній тиждень померло 15 тисяч осіб. Це абсолютно неприйнятно, оскільки у нас є інструменти для запобігання інфікуванню та порятунку життів. З наближенням холоднішої погоди у Північній півкулі та у зв'язку з тим, що люди проводитимуть більше часу всередині приміщень, ризик більш інтенсивного поширення інфекції та госпіталізацій у найближчі місяці тільки посилиться.

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Зростання захворюваності та смертності стосується не тільки ковіда, але й інших хвороб, включаючи грип.

Ми всі втомилися від цього вірусу та втомилися від пандемії, але вірус не втомився від нас.

Очільник ВООЗ повідомив, що понад 90% виявлених під час лабораторних аналізів збудників COVID-19 зараз припадає на підвид омікрон-штаму BA.5.

Нагадаємо, що планетою шириться підвид коронавірусу "кентавр": що про нього відомо.