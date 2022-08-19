Уряд Німеччини вирішив знизити ПДВ на газ на півтора року

Надбавка за енергетичну незалежність від росії. З осені німці, які користуються газом, будуть платити додатковий збір. Компанія-оператор газової мережі Німеччини запроваджує його, щоб підтримати імпортерів, які тепер змушені закуповувати газ за більш високими цінами.

Чи готові німці до таких змін? І чи не боїться уряд соціальних протестів? Тетяна Логунова розкаже.

Трохи понад два євроценти за кіловат-годину. Це сума збору, який наразі обговорює вся Німеччина. Вже з жовтня надбавку платитимуть усі жителі країни, які користуються газом. І їхні витрати на комірне суттєво зростуть! Експерти вже підрахували: родина із чотирьох людей витрачатиме на оплату газу на 500 євро на рік більше. Політики просять громадян про розуміння - інакше ніяк! Або надбавка або енергетична криза.

Роберт Габек, міністр економіки Німеччини:

У нас фактично немає альтернативи. Якщо ми не запровадимо цей збір, енергетичному ринку Німеччини загрожує крах.

І додають: енергетична незалежність від росії - дорога, але вкрай важлива мета.

Роберт Габек, міністр економіки Німеччини:

Німеччина припустилася політичної помилки, коли стала залежною від постачальника, який порушує міжнародне право та права людей. Ми маємо вжити усіх зусиль, аби змінити цю ситуацію.

Аргументи урядовців людей переконують. Але не усіх.

Треба проявити солідарність і об'єднатися. Я не користуюся газом, але готовий платити за комірне більше.

Я дуже, дуже злий! Я якраз вийшов на пенсію, а тут це подорожчання! Тепер ми повинні підтримувати ще й імпортерів газу! Все за рахунок платників податків! Це точно вплине на результат наступних виборів.

Не боїтеся протестів і соціальних заворушень? - вже запитали у канцлера Олафа Шольца журналісти. І ось що той відповів.

Олаф Щольц, канцлер Німеччини:

Ні, я не думаю, що в нашій країні можливі заворушення. Тому що Німеччина соціальна держава. А це означає, що ми допоможемо і нікого не залишимо з проблемами наодинці.

Як саме фінансово підтримати громадян уряд вже придумав. Почали з податку на газ.

Замість дев'ятнадцяти - сім відсотків. Уряд Німеччини вирішив знизити ПДВ на газ на півтора року. Про зменшення податкової ставки повідомив особисто канцлер Шольц. І пояснив - це спроба компенсувати німцям вартість енергетичної незалежності.