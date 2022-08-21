У росії десантники масово відмовляються їхати на війну до України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В росії виникла проблема з десантниками. Ті масово відмовляються від участі у "спецоперації" в Україні.
Про це повідомляє українська військова розвідка.
Через масову відмову офіцерів-десантників брати участь у бойових діях на території України, у командуванні повітряно-десантних військ рф ухвалили рішення призначати на офіцерські посади контрактників без офіцерських звань і досвіду участі в бойових діях.
Основну увагу приділяють підрозділам, де було знищено понад 60% особового складу та частинам, десолдати деморалізовані і відмовляються від подальшого проходження служби.
"Найбільшою проблемою для окупантів є масова відмова від участі у війні командного складу підрозділів ПДВ. На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом в Україну, відмовляються йти навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання", - зазначили у ГУР Міноборони.
Зараз у командуванні ПДВ працює комісія Генштабу рф. З кожним "відмовником" проводять бесіди і вмовляють залишитися на службі, обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагороди.
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