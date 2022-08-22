Росіяни "засвітили" в мережі точне розташування своїх ЗРК С-400 у Криму (фото) [ Редагувати ]
Росіяни, які відпочивали в окупованому Криму, виставили у соцмережах фото системи протиповітряної оборони С-400 армії рф під Євпаторією.
Про це повідомляє в Twitter швейцарський дослідник супутникових знімків Бенджаміна Пітте.
Незалежний OSINT-дослідник звернув увагу на світлини бази ППО, яка видніється вдалині, опубліковані громадянами росії наприкінці липня.
Фотографії містили геолокаційні позначки, які дозволили аналітику встановити, що вони були зробленв неподалік села Молочне в районі Євпаторії.
"Тут розташована батарея ППО: 45.1809403, 33.2317835", - уточнив Пітте.
A new photo confirms the location of the air defense battery near Yevpatoria. The equipment arrived on site around July 20.— Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022
Geolocation in the next tweet.
Thanks to @kromark for the help.
1/2 https://t.co/R1GsLIJ6vs pic.twitter.com/It2qzsrvgx
A new photo confirms the location of the air defense battery near Yevpatoria. The equipment arrived on site around July 20.— Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022
Geolocation in the next tweet.
Thanks to @kromark for the help.
1/2 https://t.co/R1GsLIJ6vs pic.twitter.com/It2qzsrvgx
по темі
Увечері в неділю, 21 серпня в тимчасово окупованому Севастополі знову спрацювала система ППО
У Севастополі в окупованому Криму лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці та викладають у соцмережі фото та відео, на яких видно, як ракета підлітає до об'єкта у небі над морем
У соцмережах кримчани публікували фото та відео, на яких видно, як ракета підлітає до об'єкта у небі над містом, після чого лунає вибух. Що це за об'єкт - незрозуміло
У Керчі в окупованому Криму "на великій відстані" від Кримського мосту був збитий український безпілотник. Про це повідомив голова окупаційної влади Запоріжжя Володимир Рогов. Раніше "радник голови Криму" Олег Крючков заявив, що у Керчі спрацювали системи протиповітряної оборони. Він написав, що небезпеки для міста та мосту немає
Після атак на військову інфраструктуру в окупованому Криму росіяни розглядають можливість посилення безпеки на півострові
Уникнути тавра держави-спонсора тероризму. Це мета, яку росія переслідує, називаючи вибухи в Криму - терактами. Такі висновки американського інституту дослідження війни. Там зазначають: кремль тепер часто вдаватиметься до подібних звинувачень України.