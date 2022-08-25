Донатиш на ЗСУ - залишай відбиток для історії: у Кропивницькому започаткували акцію [ Редагувати ]
Відбитки патріотів! У Кропивницькому волонтери до Дня Незалежності започаткували акцію: донатиш на ЗСУ - залишай відбиток для історії. Із долонь має утворитися величезний прапор. У такий спосіб кропивничани планують зібрати кошти на квадрокоптери військовим, а ще встановити рекорд України: найбільшого прапору з відбитків. Акція лише стартувала, триватиме кілька місяців і має об'їхати міста та села всієї області.
-Відбиток дитини, їй максимум пів рочка, і це відбиток ноги, це відбиток собачки, хазяєва вирішили, що вони також патріоти, ось.
А ще відбитки двох сотень людей. Кожен з них підтримав коштами ЗСУ - і залишив свій слід у цій історії. Яка вже за кілька місяців має перетворитися на величезний прапор.
Кирило Мельник, волонтер:
Зараз дуже багато запитів на квадрокоптери для того, щоб палити цю русню і ми вирішили до Дня Незалежності таку акцію зробити, щоб створити найбільший прапор з відбитків пальців, таким чином поєднати всіх громадян України і трішки зібрати на квадрокоптери.
Поки під час зйомки триває повітряна тривога спілкуємось з волонтерами в укритті. П'ятнадцятирічна Марія задонатила тисячу гривень, каже, квадрокоптер наразі важливіший ніж нова сукня.
Марія Булатова, жителька Кропивницького:
Я хотіла пошвидше миру, і пошвидше я хотіла, щоб перебили тих недолюдей і щоб пошвидше всі могли виходити на двір, спокійно гуляти, святкувати і просто насолоджуватись життям.
Щойно повітряна тривога - волонтери поспішають на центральну вулицю міста. Аби продовжити свою справу.
А ще бонус: фото із тубусом джавеліна. Не поспішайте з висновками - він вже відпрацював своє, тож тепер годиться лише для сторіз.
"Відбитки патріотів" постійно змінюватимуть локації, і невдовзі вирушать в турне по області, а згодом, можливо, й всією Україною.
Валерія, жителька Кропивницького:
Це підтримує нашу Україну, нашу країну, нашу армію, дає надію, що перемога не за горами та ми зможемо подолати ворога.
Якщо вісімнадцяти квадратних метрів прапора для відбитків патріотів не вистачить - не проблема - волонтери обіцяють збільшити прапор.
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