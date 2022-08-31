Снаряд таки може влучати в одне місце. Навіть через роки. Далі історія Оксани Пастернак з Авдіївки - в будинок жінки тричі прилітали снаряди. І щоразу їй дивом вдавалося вижити. Зараз Оксана проходить лікування в одній із львівських лікарень. З нею поспілкувалася Христина Гашенко.

Шрами на нозі та апарат Ілізарова. Цу складне поранення Оксана отримала в Авдіївці, на подвір'ї власного дому.

Оксана Пастернак, постраждала, переселенка з Авдіївки:

Я коли відкрила очі, я не зрозуміла, я жива чи ні. Чоловік зразу мені сказав, ти як? Я нормально.

Російський снаряд розірвався за 2 метри від Оксани. Саме тоді, коли вони намагались забігти в дім.

Оксана Пастернак, постраждала, переселенка з Авдіївки:

Воно туман, воно нічого не видно. Воно темно. Коли вони начали мене піднімати, я хотіла стати на дві ноги, но я не можу. Вона отак телепалася і вони начали піднімати і просто тягнути і дятягнули до кроваті, ми тільки сіли - другий.

Другий снаряд впав також на подвір'ї. А за мить прилетів і третій. Цього разу влучив у дім.

Оксана Пастернак, постраждала, переселенка з Авдіївки:

І це все знову гул, такий. Все гудить. Як кажуть ми були всі чорні, сажа порох, пиль. Просто жах.

У будинку з Оксаною та її чоловіком були ще двоє синів та мама.

Оксана Пастернак, поранена:

У сина від ноги осколок ось так застряг в стінці і ось таке росстояніє не хватило, щоб йому в ногу долетіти.

Після обстрілів сусіди на машині довезли Оксану до місцевої лікарні. А згодом потягом евакуювали до Львова.

Владислав Богуцький, лікар-хірург:

Поступила до нас з мінно-вибуховою травмою, осколковим-багатоуламковим відкритим переломом правої гомілки і великим дефектом м'яких тканин. Після стабілізації перелому пацієнтка переведена у перше хірургічне відділення.

Дім Оксани російські війська обстріляли уже вдруге. Першого разу від окупантів прилетіло в 2015-му. І цього разу снаряди влучив у те ж місце, що і 7 років тому.

Оксана Пастернак, постраждала, переселенка з Авдіївки:

Воно прилітає в дім все. Но тут 3 рази, я цього зовсім не розумію. ..

Мирне населення в Авдіївці російська армія обстрілює щодня. Місцеві уже добре знають, скільки часу у них є, щоб добігти до сховку.

Оксана Пастернак, поранена:

Ну уже єслі свистить над головою - це значить далеко, а свистить єслі бистро, це щас впаде рядом. Ми засікали по 5, по хвилині, по 2, по 3. Єслі 1-2 хвилини - це палає рядом. Єслі 5,6-7,8 - то летить дальше. У нас буквально за 2 хвилини прилітало.

Навчились люди і розрізняти калібри снарядів. Оксана добре знає, чим рашисти зруйнували її дім.

Оксана Пастернак, постраждала, переселенка з Авдіївки:

152 снаряд. Це дуже тяжола артилерія, ось такою товщиною осколки. Ми каждий снаряд уже знаємо: де падає і що падає, і коли падає. Деколи піднімаєш голову, над тобою летить дуже отака велика бандура, яка потім розвертається, летить туди і кружляє вокруг Авдіївки і куди вона летить, ми не знаємо.

Сьогодні Оксана найбільше мріє стати на ноги. А далі - відбудувати зруйнований рашистами будинок в Авдіївці. За проєктом сина.