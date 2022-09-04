Після звільнення Азат розповів рідному братові, який мешкає у росії, про полон

Він вивіз з окупації понад тисячу людей. І за це його на 43 дні - ув'язнили окупанти. Били, залякували, але не зламали! Азат Азатян розказав свою історію звільнення нашому Сергію Вендіну. Дивімося далі.

З-під російської окупації Азату та його родині довелося тікати вдруге. У 2014-ому він поїхав з Донеччини, коли кремль встановив свій маріонетковий режим. Пережитий досвід допоміг чоловікові швидко зібратися після повномасштабного російського вторгнення. В окупованому Бердянську він взявся допомагати людям.

Азат Азатян, волонтер:

Возле банков образовывались огромные очереди (конец февраля - начало марта), пенсионеры не могли получить деньги. Холодно было. Мы начали делать горячие чаи, бутерброды, приносили ко входу в банк - там стояли и раздавали.

У березні чоловік надавав прихисток маріупольцям, які змогли вирватися з оточеного міста.

Азат Азатян, волонтер:

Через нашу квартиру, в которой мы жили, прошло 150 человек. Они неделями не видели этой воды, этой еды. И запах этой гари, запах подвалов.

Згодом Азат сам почав безкоштовно вивозити людей з окупованого Бердянська до безпечнішого Запоріжжя.

Азат Азатян, волонтер:

В Запорожье мы ехали иногда 6-7 человек, машина 5-местная, иногда 8. Обратно она уже была забита до самого верха гуманитарной помощью… со временем, Бог через волонтеров послал мне другую машину - "Мерседес Вито" - она 8-миместная, но туда почему-то помещалось больше - 12-14 человек.

Першу поїздку на вільну українську землю Азат запам'ятав надовго.

Когда уже выехали из Васильевки - попали под обстрел. Бог помиловал, мы остались живы, ничего там никого не посекло, и мы благополучно попали в Запорожье. И те чувства, когда попал в Запорожье, перетнул кордон, перешел эту границу, где стояли наши ребята в украинской форме и они "доброго дня" и на украинском когда они разговаривали - это настолько обрадовало, осчастливило меня - это словами не передать.

Цей шлях між Бердянськом та Запоріжжям для сотень тисяч людей став дорогою життя.

Азат Азатян, волонтер:

Тысячи людей в надежде получить помощь от нашей страны в форме медикаментов. С таблеткой он получает осознание того, что "я о тебе помню", "я забочусь о тебе", "я люблю тебя". Это все говорит Украина, вся Украина, не просто волонтер, который принес, а тысячи людей, которые поучаствовали в этом деле.

Загалом чоловік здійснив понад 20 поїздок з Бердянська до Запоріжжя та назад. Азату вдалося евакуювати більше тисячі людей. Та раптом удача залишила волонтера - він потрапив у полон.

Азат Азатян, волонтер:

Меня остановили на последнем блокпосту, на выезде уже с Васильевки. Они меня ждали. Кто-то меня сдал. Кто - я не знаю, и не хочу догадываться.

Далі були 43 дні фізичних і моральних тортур та знущань. Чоловіка проти його волі утримували у рашистській комендатурі в Бердянську.

Азат Азатян, волонтер:

Многие люди, которые там сейчас, в застенках находятся, они не понимают за что они там находятся. Когда меня в очередной раз пытали, спрашивали кого я вывозил. Я ответил кого. Они стали еще злее. Били. А я задал вопрос: а если б я вывозил ваших жен, ваших детей, что бы вы говорили тогда? Ответа не последовало. Они думали, что я какой-то агент.

Азат був за крок від зневіри, він боявся думати про те, що більше ніколи не побачить власну родину.

Ты слышишь, что кого-то пытают, что кричит человек. То ли его бьют дубинками, то ли бьют железной трубой, которая обмотана тряпкой, то ли током пытают. Мы это различали. Этот момент словами не передать, когда все сжимается. Ты понимаешь, что приходится проходить тому, кто сейчас находится в пыточной.

Та чоловік все ж знайшов внутрішні сили, щоб витримувати тиск і знущання, та чекати звільнення.

Азат Азатян, волонтер:

Единственное, что давало надежду, то что гражданских держат определенное время. И на 43 день меня вызвали, сказали, чтобы я написал расписку, что претензий не имею к российской федерации, что ко мне не применялась физическое воздействие, что все ценности мне возвращены, и меня отпустят.

Після звільнення Азат розповів рідному братові, який мешкає у росії, про полон. Той не вимовив ні слова співчуття.

Азат Азатян, волонтер:

Он не поверил, что я находился в плену, что россияне могут так издеваться, что могут пытать, ломать людей морально и физически. Пока они не ощутят это на себе, пока не поймут, что проиграли, пока не поймут, что они человеческие и моральные законы нарушили, что они божьи законы нарушили - до них пока не дойдет. Им всем нужно покаятся.

Зараз Азат з родиною втретє починає життя - у Запоріжжі. Нині йому треба вилікувати травмовану ногу та вибиті зуби. Та вже тепер чоловік думає, чим може бути корисний людям, які втекли з-під окупації.