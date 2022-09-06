Ракета влучила в житловий будинок у Харкові: зруйновані три під'їзди, з-під завалів витягують людей (фото) [ Редагувати ]
Вранці 6 вересня рашисти завдали ракетного удару по центру Харкова, одна з ракет влучила в дах 5-поверхового житлового будинку, вщент зруйнувавши три поверхи. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У результаті ранкового ракетного обстрілу центру Харкова російськими окупантами, зафіксовано два прильоти ракет, попередньо з ЗРК С-300. Одна з ракет влучила у дах 5-поверхового житлового будинку, вщент зруйнувавши три поверхи. Наразі тривають роботи з розбирання завалів.
Очільник Харківщини повідомив, що більшість мешканців цього будинку були відселені. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що з-під руїн житлового будинку дістали трьох людей - двох жінок і чоловіка. За попередніми даними, вони не постраждали.
Друга ракета влучила у двір адміністративної будівлі. Попередньо, ніхто не постраждав. Інформація уточнюється.
Удар було завдано приблизно о 9 ранку з метою, аби постраждало якомога більше цивільних. Адже в цей час багато людей перебувають на вулицях, добираючись на роботу. Це ще один ганебний військовий злочин росії!
Нагадаємо, що опівдні в Енергодарі пролунав потужний вибух, місто знеструмлено.
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